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إدارة مانشستر يونايتد تضع سولشاير في ورطة كبيرة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:57 م
إدارة مانشستر يونايتد تضع سولشاير في ورطة كبيرة
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد حصل على تأكيدات بأنه سيُمنح العديد من الفرص في أسواق الانتقالات القادمة، من أجل إعادة بناء الفريق.

وقالت تقارير صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، فإن أولّي سولشاير قد حصل على ضمانات من إدارة اليونايتد بأنه سيُنظر إليه على أنه الحل لمشاكل يونايتد على المدى الطويل.

وأشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة الشياطين الحمر، قد أكد على أن حلول النجاح الفوري للفريق لن تكون ممكنة على المدى الطويل ويجب الصبر.
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