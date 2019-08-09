إدارة مانشستر يونايتد تضع سولشاير في ورطة كبيرة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد حصل على تأكيدات بأنه سيُمنح العديد من الفرص في أسواق الانتقالات القادمة، من أجل إعادة بناء الفريق.





وقالت تقارير صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، فإن أولّي سولشاير قد حصل على ضمانات من إدارة اليونايتد بأنه سيُنظر إليه على أنه الحل لمشاكل يونايتد على المدى الطويل.



