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عاجل.. وكيل نيمار يقلب الطاولة على برشلونة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:59 م
عاجل.. وكيل نيمار يقلب الطاولة على برشلونة
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عقد وكيل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان محادثات مع بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتسهيل عملية انضمامه للملكي هذا الصيف.


وأبلغ نيمار وكيل أعماله بأن الأولوية في هذا الصيف هي الانتقال لنادي برشلونة ولكن في حالة فشل المفاوضات مع باريس لن يكون هناك مانع بالتفاوض مع ريال مدريد والانضمام للفريق الملكي.


وعلى الفور فتح  زاهافي وكيل أعمال نيمار محادثة مع بيريز تحدث عما إذا كانت الصفقة قابلة للتحقيق، من الناحية الاقتصادية، رئيس النادي لا يستبعد قدوم نيمار ولكنه ينتظر قرار المدرب زين الدين زيدان.

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