"نورا تحلم" في المسابقة الرسمية لتورنتو
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:58 م
يارا أحمد
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اختير الفيلم التونسي "نورا تحلم" للنجمة هند صبري ليشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.
لتواصل هند تألقها الدولي بعد إختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.
وتورنتو تقام فعالياته في الفترة من ٥ ل١٥ سبتمبر القادم، و من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها.
وهو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق.
وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
على صعيد أخر يواصل فيلمي الممر والفيل الأزرق تحقيق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا خصوصا مع تجاوز الممر لحاجز ال٧٠ مليون جنيه ايرادات منذ عرضه وتحقيق الفيل الازرق ٢ الايرادات بلغت ٤٦ مليون جنيه في إسبوعين فقط.
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