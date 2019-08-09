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جماهير مانشستر يونايتد تشعر بالغضب لهذا السبب

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:47 م
جماهير مانشستر يونايتد تشعر بالغضب لهذا السبب
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن إد ودوارد، نائب المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيكون هو العدوّ الأول مجدداً في ملعب أولدترافورد.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر يونايتد نجح في التعاقد مع دانيل جيمس وأرون فان بيساكا وهاري ماجواير، لكن الجماهير ليست سعيدة على الإطلاق.

وأفادت التقارير أن رحيل روميلو لوكاكو لإنتر ميلان وأندير هيريرا لباريس سان جيرمان، بدون جلب بدائل لهم أثارت غضب الجمهور الأحمر.

ومن الجدير بالذكر أن اليونايتد صرف 180 مليون جنيه استرليني، ولكنه يدخل الموسم بخط وسط وهجوم أضعف من الموسم السابق.
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