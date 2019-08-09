نيمار يبلغ وكيل أعماله برسالة جديدة.. وزيدان يوافق على الصفقة

بعث البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان رسالة واضحة لوكيل أعماله بشأن عملية انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأبلغ نيمار وكيل أعماله بأن الأولوية في هذا الصيف هي الانتقال لنادي برشلونة ولكن في حالة فشل المفاوضات مع باريس لن يكون هناك مانع بالتفاوض مع ريال مدريد والانضمام للفريق الملكي.









أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم الجمعة أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يمانع ضم البرازيلي نيمار في

فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكنه كان يؤجل الآمر لحين معرفة قرار النادي في عملية التعاقد مع بول بوجبا فإذا فشلت سيتجه للتعاقد مع نيمار.



