استعدادات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى (فيديو)

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أعدت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يستعرض استعدادات وزارة الداخلية؛ لتأمين احتفالات عيد الأضحى.



وأظهر التقرير انتشار قوات الشرطة في الطرق والشوارع والمحاور الرئيسية وأمام المنشآت الحيوية؛ لتأمينها استعدادًا لاحتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك.

