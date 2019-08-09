استعدادات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى (فيديو)
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:51 م
رقية جمال
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أعدت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يستعرض استعدادات وزارة الداخلية؛ لتأمين احتفالات عيد الأضحى.
وأظهر التقرير انتشار قوات الشرطة في الطرق والشوارع والمحاور الرئيسية وأمام المنشآت الحيوية؛ لتأمينها استعدادًا لاحتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك.
وأظهر التقرير انتشار قوات الشرطة في الطرق والشوارع والمحاور الرئيسية وأمام المنشآت الحيوية؛ لتأمينها استعدادًا لاحتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك.
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