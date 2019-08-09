أحمد عفيفي يحلل مباريات الدوري المصري على صدى البلد
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:43 م
الفجر الفني
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يقدم أحمد عفيفى المحلل الرياضي برنامجا جديدا على قناة صدى البلد فى إطلالة جديدة لمتابعي كرة القدم، الخميس من كل أسبوع فى تمام الحادية عشرة مساء ابتداء من يوم 12 سبتمبر المقبل 2019 تزامنا مع بداية الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.
وتم توقيع العقد بين عفيفى والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح مدير مجموعة شبكة قنوات صدى البلد الفضائية لتقديم برنامج رياضي لتحليل مباريات الدوري المصري الممتاز بداية من الموسم الجديد 2019-2020، كما يتناول البرنامج تحليل المباريات الأوروبية والعالمية.
ويعد البرنامج الأول لعفيفى منفردا على قناة صدى البلد، بعدما ظهر لأول مرة على القناة عبر برنامج "صدى الرياضة"، ومن ثم تقديمه كضيف لتحليل مباريات الدوري المصري الممتاز من خلال برنامج "الماتش" من تقديم الإعلامي هاني حتحوت خلال الموسم الماضي.
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