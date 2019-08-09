بعد فشله في حسم صفقة القرن.. زيدان يصب غضبه على بيريز
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:42 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، قد دخل في معركة جديدة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بسبب عدم نجاحه في إتمام عملية التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ومن الجدير بالذكر انه قد أنفق الفريق الملكي حتى الآن ما يقارب الـ 250 مليون جنيه استرليني على عدد من التعاقدات الكبرى، وهي: إيدين هازارد من تشيلسي، ولوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت، وإيدير ميليتاو من بورتو، وكوبو الشاب الياباني وروديجو جوس من سانتوس، لكنه قام ببيع آخرين مثل ثيو هيرنانديز وماتيو كوفاتشيتش وغيرهم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن زيدان أراد من ريال مدريد أن يركز جهوده في سوق الانتقالات الصيفية على التوقيع مع مواطنه بوجبا، من مانشتسر يونايتد، وأوضح لمسؤولي النادي أنه جزءاً مهماً في عملية إعادة البناء، من أجل العودة لحصد البطولات.
وتشير التقارير البريطانية، إلى أن المدرب الفرنسي زيدان غاضب جداً من فشل مسؤولي ريال مدريد باتمام صفقة لاعب الوسط بوجبا، وخاصة بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا خلال مساء أمس الخميس.
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