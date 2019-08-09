"الأجانب" يستحوذون علي نسبة 24.1% من تعاملات الأسبوع الماضي









إستحوذت تعاملات المصريين نسبة 64.1% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات لأسبوع الماضي ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة24.1% والعرب علي 6.5 وذلك بعد إستبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 146.5 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي بيع بلغت 45.2 مليون جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.









والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7% من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 24.2 وسجل العرب علي 9.1%.













وقد سجلت مبيعات الأجانب نحو 931.3 مليون ملين جنيه منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 811.9 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.





إرتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 3.9% وحقق ارباحاً فاقت التوقعات حيث بلغت نحو 28.6 مليار جنيه؛ ليغلق تعاملات الأسبوع عند 746.2 مليار جنيه، مقابل 717.6 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق









وقفز مؤشر السوق الرئيسي "egx30" بنسبة4.84%؛ ليسجل مستوى 14180.4 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " egx70"بنحو 1.6% ليبلغ مستوى530.8نقطة ،وزاد مؤشر" egx100" الأوسع نطاقا الذي بنحو3.2% ليبلغ مستوى 1.401.2 نقطة.





ارتفعت قيم التداولات خلال تعاملات الأسبوع الحالي بشكل كبير جدا لتبلغ 25 مليار جنيه من خلال تداول 337.1 مليون ورقة منفذة على 111الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 17.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 733 مليون ورقة منفذة على 78 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.









واستحوذت الأسهم على68.8% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، بينما استحوذت السندات على نحو31.2%.







