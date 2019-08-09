الإفتاء: يجوز شرعًا ذبح الأضحية في غير بلد المضحِّي

الإفتاء: يجوز شرعًا ذبح الأضحية في غير بلد المضحِّي
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:30 م
محمود الجلاد
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ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "هل يجوز ذبح الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه المضحي".
أجابت الدار عبر الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا ذبح الأضحية في غير بلد المضحِّي؛ سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله، ولا حرج في ذلك شرعًا.
قالت دار الإفتاء المصرية إن يوم عرفة يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويكثر فيه عتقاء الله من النار، ويباهي الله ملائكته بأهل الموقف في المشعر الحرام، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ" .
وأضافت الدار يستحب في يوم عرفة الإكثار من الدعاء، ويسن صيامه لغير الحاج، وقد حثَّ رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على صيامه فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ.. أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ .. وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».
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