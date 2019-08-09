تعرف على جدول حفلات النجوم بموسم عيد الأضحى

يستعد نجوم مصر والوطن العربي لقضاء عيد الأضحي مع جمهورهم، بإحيائهم حفلات غنائية وتقديم مجموعة من اجمل الأغاني وسط أجواء من الفرح والمرح.





عمرو دياب

يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ضخم بالساحل الشمالي، وذلك يوم 16 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.





تامر حسني

يحيي نجم الجيل حفل غنائي ضخم في سلطنة عُمان 15 أغسطس الجاري والذي يكون ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي على مسرح المروج بعمان، كما يحيي أيضا حفلا غنائيا بالساحل الشمالي يوم 30 من الشهر الجاري.





أصالة

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي في لندن يوم 13 أغسطس على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى، و يشاركها المطرب ماجد المهندس، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.





نجوي كرم

وتحيي نجوى كرم، حفل غنائي بمهرجان الفحيص الأردن، الجمعة 16 أغسطس الجاري .





محمد عساف

يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، لإحياء أول حفل له في العراق، 14 وذلك يوم أغسطس





نانسي عجرم

كما تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي، 15 أغسطس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.





حكيم

يحيي الفنان حكيم حفلا بثالث أيام العيد 13 أغسطس في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي





رامي صبري

وفي رابع أيام العيد 14 أغسطس الجاري يحيي الفنان رامي صبري حفله في بورتو سعيد، ويكون الحفل بمثابة الإحتفال بنجاح ألبومه الغنائي الجديد.





أحمد شيبة

يحيي المطرب الشعبي شيبه حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس المقبل، في الزمالك.





عاصي الحلاني

يستعد الفنان عاصي الحلاني لإحياء عدد من الحفلات في العديد من دول العالم، حيث يحيي يوم 3 أغسطس حفل في أحد فنادق قبرص، ويوم 12 من نفس الشهر في لندن، وفي سوريا يحيي حفل يوم 14، ويختتم جولته بحفل في تونس يوم 17 من أغسطس.





نوال الكويتية

وفي الـ 17 من أغسطس تحل الفنانة نوال الكويتية منفردة في حفل غنائي يُقام بفندق "هيلتون لندن"، وهو ثاني حفل لنوال في لندن بعد أن أحيت ليلة غنائية عام 2016.



