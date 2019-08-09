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لماذا يفضل نيمار الإنتقال لريال مدريد بدلاً من برشلونة ؟

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:34 م
لماذا يفضل نيمار الإنتقال لريال مدريد بدلاً من برشلونة ؟
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عمر عبدالعزيز
 
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أوضحت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي برشلونة الإسباني، يظل وجهة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المفضلة، لكن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني لا يمكن استبعادها.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه منذ ساعات واسم نيمار مرتبط بانتظام بريال مدريد، خيار مدريد فُتح في وجه النجم الباريسي الراغب بشدة في مغادرة نادي العاصمة الفرنسية.

ويقع على بيني زاهافي منذ نهاية الموسم الماضي مسؤولية إيجاد مخرج لنيمار، وأمام مختلف العقبات التي تواجه الخيار الرئيسي بالنسبة لنيمار (برشلونة)، فإن الوكيل تواصل مع عدة أطراف في الأسابيع الأخيرة لإيجاد حل بديل، ومن بين هؤلاء رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

مع زاهافي، بيريز تحدث عما اذا كانت الصفقة قابلة للتحقيق، فمن الناحية الاقتصادية، العملية تبدو كذلك. بيريز لم يستبعد هذه الفرضية ولكنه يجعلها مرتبطة بإرادة مدربه، في الريال، زيدان لديه صلاحيات مطلقة في الميركاتو، هو يفضل توازن المجموعة على تجميع النجوم.

زيدان لم يخفِ أبدا، في الخاص، أنه ليس من أكبر المعجبين بنيمار، البرازيلي ليس أولوية، على الأقل في المدى القصير.

ولكن عندما عُرض عليه خيار نيمار، الفرنسي لم يعارض ذلك بصفة قطعية، وإذا كان يجب التعاطي مع هذا الخيار سيقع ذلك في النصف الثاني من شهر اغسطس، في انتظار مصير أولويات الميركاتو.

في ذهن نيمار الذي يصر على مغادرة باريس، المعطيات واضحة، العودة لبرشلونة أولويته، برشلونة أو لا شيء؟ ليس تماما، في محادثاته مع وكيله بيني زاهافي، نيمار لم يغلق الباب أمام الحل الذي يمثله ريال مدريد، خاصة أنه يريد مغادرة باريس بأي ثمن.
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