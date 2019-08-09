"سلمان للإغاثة" بالأردن يختتم توزيع كسوة العيد والألعاب لأيتام الزعتري
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:34 م
الفجر السعودي
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أنهى فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالأردن توزيع كسوة العيد والألعاب على الأطفال الأيتام وأسرهم في مخيم الزعتري للاجئين السوريين لليوم الثالث على التوالي، ضمن مبادرة "كساء فرحتكم فرحتنا".
وتعتبر المبادرة ضمن برامج الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للاجئين لزرع البسمة على وجوه الأطفال الأيتام وأسرهم، والتخفيف من معاناة اللجوء.
يذكر أن هذه المبادرة شملت جميع الأيتام وذوي المفقودين في مخيم الزعتري الذي يقطنه نحو 80 ألف نسمة.
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