المملكة تمكن 120 متعاف من الإدمان من الحج

بناء على موافقة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ تم تمكين عدد (120) متعافٍ من الإدمان بمختلف مناطق المملكة من التوجه لأداء مناسك الحج لعام 1440هـ، والذي يأتي ضمن أنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في تقديم البرامج العلاجية والتأهيلية والرعاية المستمرة.

هذا وقد بينت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن توجيهات وزير الداخلية، تقضي بتكثيف الجهود في تطوير البرامج والخطط العلاجية والتأهيلية، بما يساعد المتعافين ويُعينهم على الثبات وعدم العودة لتعاطي المخدرات؛ ومن تلك البرامج أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً كبيرة في مواجهة مشكلة المخدرات وعلاج وتأهيل المدمنين؛ وتنظيم الكثير من المناشط في هذا الجانب؛ والتي من ضمنها رحلات لتمكين المتعافين من أداء مناسك الحج، كونها وسيلة من وسائل تحقيق الذات والشعور بالرضا. كما أنه بفضل الله ثم دعم ولاة الامر (يحفظهم الله) وجهود الجهات ذات العلاقة، تتمّ معالجة من ابتلي بداء المخدرات ومتابعتهم ورعايتهم حتى توقفهم عن التعاطي، وأن الهدف الأساسِ من الرحلات الإيمانية تأكيد الاهتمام بالمتعافين من الإدمان، باعتبار المدمن شخص مريض بحاجة للعلاج والرعاية والاهتمام تمهيداً لإعادة اندماجه في المجتمع.