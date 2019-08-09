مورينيو يكشف عن السبب الحقيقي وراء تدريبه لريال مدريد

كشف البرتغالي جوزيه مورينهو، المدير الفني السابق لفرق إنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، عن السبب الحقيقي وراء توليه مهمة تدريب النادي الملكي.





وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 ضد بايرن ميونخ لم أعد إلى ميلانو لأني كنت أعتقد أنه لو عدت هناك لن أستطيع الذهاب إلى ريال مدريد".



