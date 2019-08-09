مورينيو يكشف عن السبب الحقيقي وراء تدريبه لريال مدريد
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:27 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشف البرتغالي جوزيه مورينهو، المدير الفني السابق لفرق إنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد، عن السبب الحقيقي وراء توليه مهمة تدريب النادي الملكي.
وقال مورينيو في تصريحات صحفية: "بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 ضد بايرن ميونخ لم أعد إلى ميلانو لأني كنت أعتقد أنه لو عدت هناك لن أستطيع الذهاب إلى ريال مدريد".
وأضاف صاحب لقب الليجا مع الريال: "لم أوقع على العقود لكنني كنت قد أتخذ قرار تدريب ريال مدريد، لقد كان الأمر ليكون صعباً لو قلت لا لريال مدريد".
Advertisements
المزيد عن: مورينيو ريال مدريد دوري ابطال اوروبا انتر ميلان