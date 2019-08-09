ريال مدريد يُجهز للمعركة الأخيرة لجلب صفقة الموسم

يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، على التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويعاني خط وسط ريال مدريد من ثغرة ظهرت بشكل واضح خلال المباريات الودية للفريق مع انخفاض مستوى الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس.





وقال الصحفي الفرنسي فريدريك هيرميل، أن زيدان يستمر بطلب بول بوجبا ويأمل بأن يصل اللاعب إلى ريال مدريد قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.





وكان ريال مدريد قد تعاقد مع عدة صفقات صيفية جاء على رأسها إيدين هازارد وردريجو ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو.



