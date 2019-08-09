العسكري: اتفاقيات السودان مع روسيا مستمرة وسنعمل على تطويرها

أكد عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول صلاح عبد الخالق، أن السودان متمسك بالاتفاقيات السياسية الاقتصادية والعسكرية مع دولة روسيا، مشيرا إلى أن بلده سيعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة.





وقال عبد الخالق في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والعسكرية الموقعة مع روسيا ستستمر وسنعمل على تطويرها"، مشيرا إلى أن روسيا دولة مهمة ولا يمكن تخطيها، خاصة أن روسيا وقفت بجانب السودان دوليا ومع قضاياه بالأمم المتحدة.





وكشف عبد الخالق عن زيارة قام بها إلى موسكو في وقت سابق خلال شهر يوليو الماضي، التقى خلالها بنائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وأيضا بنائب وزير الدفاع، الفريق أول فاكين".





وأوضح عضو المجلس العسكري الانتقالي أنه قدم توضيحا حول مجريات الأوضاع في السودان، مضيفا: "المسؤولين الروس مهتمون باستقرار الأوضاع في السودان حتى لا ينزلق البلد إلى أتون الحرب، مثل بعض الدول المجاورة للسودان، في ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان واليمن".