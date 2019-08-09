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الخطيب يعزي نجم الأهلي في وفاة والده

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:27 م
الخطيب يعزي نجم الأهلي في وفاة والده
محمود الخطيب
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محمد الصو
 
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تقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى بالتعازي في وفاة والد الكابتن صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم، صباح اليوم.

وتلقى صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبر صادم بوفاة والده صباح اليوم، قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام إطلع بره بدوري أبطال إفريقيا.

وتوفى صباح يوم الجمعة والد صلاح محسن، وذلك بعد نقله إلى إحدى المستشفيات في محافظة الشرقية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة توفى على إثرها.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة اطلع برة الجنوب سوداني، مساء بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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