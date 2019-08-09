لاسارتي يدرس تأجيل الدفع بالصفقات الجديدة أمام إطلع بره

يدرس الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم الدفع بالصفقات الجديدة خلال مباراة إطلع بره بدوري أبطال إفريقيا.

ويفضل لاسارتي، الاعتماد علة تشكيله الأساسي وتثبيته، على أن يتم تطعيمه بعنصر أو اثنين حسب مجريات اللقاء المرتقب.

وكان الأهلي تعاقد مع كلا من محمود متولي مدافع الإسماعيلي، والمالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية وهران الجزائري، ومحمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز سبورت، بالإضافة إلى تجديد إعارة رمضان صبحي لاعب هيديرسيفيلد الإنجليزي، لمدة عام بالانتقالات الجارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب سوداني، مساء بعد غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.