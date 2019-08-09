مصدر بنادي دجلة لـ"الفجر الرياضي": أتممنا الاتفاق مع شريف وننتظر رد الأهلي

اقترب نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، في استعادة محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال مصدر داخل الفريق الدجلاوي في تصريحات خاصة " للفجر الرياضي " إنه تم الحصول على موافقة اللاعب بالعودة لناديه السابق ورفع رايته مجددا.





وأضاف المصدر، "إدارة التعاقدات بالنادي حصلت على أوامر من الجهاز الفني بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني، للتعاقد مع اللاعب وفتحنا خطوط اتصالات مع الأهلي واللاعب، لإمكانية الحصول على خدماته بالموسم الجديد".





وتابع المصدر، "اللاعب رحب بالعودة إلى الغزلان، في ظل ابتعاده عن المشاركات منذ رحيله العام الماضي إلى القلعة الحمراء".





واختتم المصدر، "مازالنا ننتظر رد الأهلي بشان إتمام الصفقة، والاتفاق على كل شئ قبل الإعلان عنها بصفة رسمية أمام وسائل الإعلام".



