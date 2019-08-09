مارسيلو يكشف حقيقة رغبته في الإنتقال ليوفنتوس
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:23 م
عمر عبدالعزيز
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كشف النجم البرازيلي مارسيلو، مدافع ريال مدريد الإسباني، أنه لم تكن لديه أي نية من أجل إرتداء قميص فريق يوفنتوس الإيطالي، حيث لطالما شعر دائمًا بالارتباط مع ريال مدريد وأنه مدريدسيتا.
وقال مارسيلو: "لطالما تم ربطي بالإنتقال إلى أحد الأندية الإيطالية لكنها كانت مجرد شائعات، الحقيقة هي أنني أحب ريال مدريد وأشعر بأنه منزلي وأنا متواجد بأفضل نادٍ في العالم".
وأضاف نجم ريال مدريد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "عندما تلعب مع ريال مدريد فأنت تعلم أنه بإمكانك الفوز بكل شيء، ولكن بالتأكيد ما حققه هذا النادي في أوروبا خلال هذه السنوات هو رقم قياسي ويصعب علي أي نادي تحقيقه أو التغلب عليه، فزنا بكل شيء وفوزنا كان نتيجة المجهود الذي بذله هذا الفريق وهذا ما تمثله عظمة ريال مدريد".
وواصل: "التواضع وإحترامنا للمنافس هو السر وراء كل ما حققه هذا النادي، قد يظن البعض أننا كنا مقتنعين بأننا أقوى ولكن هذه ليست الحقيقة، الضغط داخل هذا النادي لا يمكن مقارنته بأي مكان آخر في العالم، عندما لا يفوز ريال مدريد الجميع يتحدث عن أزمة".
واختتم الظهير الأيسر للنادي الملكي: "ريال مدريد أعطى الكثير لكرة القدم".
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