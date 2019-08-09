ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتمهيد الشوارع وأماكن ساحات صلاة العيد بشبرا الخيمة (صور)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 04:24 م
حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتمهيد الشوارع وأماكن ساحات صلاة العيد بشبرا الخيمة (صور)
Advertisements
طباعة
محمد نبيل
 
Advertisements
أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، رفع حالة الطوارئ ولمده ٤٨ ساعة،حيث قام منذ فجر اليوم يرافقه نائبى الحى مبروك شعبان ومحروس جلال وسعيد ابو اليزيد مدير النظافه والاجهزة المعاونة، بأكبر حمله للنظافة لرفع جميع المخلفات والتراكمات بالشوارع العامة والشوارع الداخلية والتركيز على أماكن ساحات الصلاة  باستخدام معدات الحي قوامها ٥ تريلات حمولة ٥٠ طن ز ١٠ سياره قلاب حملة ٢٠ طن و١٨ سيارة حمولة ٤ طن و٦ لودر ومكبس وباكت وذلك لتحسين مستوى النظافه وللوصول إلى المستوى اللائق والحضارى والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار تعليمات وتوجيهات الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك.

Advertisements
المزيد عن: مصر عيد الأضحي المبارك اخبار اجازة عيد الأضحي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
20:45
-
ليون