حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتمهيد الشوارع وأماكن ساحات صلاة العيد بشبرا الخيمة (صور)

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أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، رفع حالة الطوارئ ولمده ٤٨ ساعة،حيث قام منذ فجر اليوم يرافقه نائبى الحى مبروك شعبان ومحروس جلال وسعيد ابو اليزيد مدير النظافه والاجهزة المعاونة، بأكبر حمله للنظافة لرفع جميع المخلفات والتراكمات بالشوارع العامة والشوارع الداخلية والتركيز على أماكن ساحات الصلاة باستخدام معدات الحي قوامها ٥ تريلات حمولة ٥٠ طن ز ١٠ سياره قلاب حملة ٢٠ طن و١٨ سيارة حمولة ٤ طن و٦ لودر ومكبس وباكت وذلك لتحسين مستوى النظافه وللوصول إلى المستوى اللائق والحضارى والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار تعليمات وتوجيهات الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك.



