تعرف على خريطة طريق ريال مدريد للتوقيع مع نيمار

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أنه في الساعة 6:00 مساء أمس، كان ريال مدريد يبحث في مانشستر يونايتد عن ثغرة من شأنها أن تُبقي خيارات التوقيع مع بول بوجبا على قيد الحياة، بسبب رغبة المدرب زين الدين زيدان العظيمة، ولكن في الساعة 6:01 حول النادي الأبيض معالمه إلى باريس سان جيرمان، وتحديداً نحو نيمار دا سلفا.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه أغلقت السوق الإنجليزية دون موافقة اليونايتد، وتقبّل مدريد أن التوقيع مع بوجبا أمر مستحيل وأن النجم البرازيلي، نعم الآن، يعود إلى الواجهة.





كان فلورنتينو قد استعصى حتى الآن على القيام بأي نوع من التحرك لنيمار للحفاظ على كلمته مع زيدان، وعاد المدرب إلى مدريد مع العديد من الشروط والوعود، واحد منهم، أن يقوم النادي بـ كل شيء ممكن لأجل بوجبا، وهذا ما كان.





انتظر مدريد حتى اليوم الأخير من السوق الإنجليزي للتحقق من أن يونايتد لم يترك أي باب مفتوح للتوقيع مع للهدف الكبير للمدرب زيدان لتعزيز الفريق، هذا الوعد الذي حققه الرئيس لمدربه المُفضل، لأن مدريد كانت تهدف إلى ضم بوجبا دائماً، لقد كانت هناك خيارات حقيقية للتوقيع معه.





وفهم مسؤولو ريال مدريد أن التوقيع مع بوجبا قد انتهى أمس عندما لم يتخذ اليونايتد أي إجراء لحماية نفسه وتعزيز الفريق في حالة البيع لبطل العالم.





ومن ثم يمكن الاستسلام لمهمة التوقيع مع بوجبا، لأن الحقيقة هي أن يونايتد لم يرغب أبدًا في الجلوس للتفاوض، لقد تحرك مدريد دائمًا بأرقام تقريبية - حوالي 200 مليون يورو - تم إرسالها إليهم عن طريق مينو رايولا، وكيل اللاعب، لكن لم يقتنع بها النادي الإنجليزي، وأداروا ظهرهم في كل مره.





هذا ما يريد مدريد من زيدان أن يفهمه ويقبل التغيير الجذري في خطط التحضير الموسم بداية بالتوقيع مع نيمار.





خطة التغيير لا تقتصر على إعلان مدريد وداع بوجبا، ولكن الآن يأخذ الوضع منعطفًا بـ 180 درجة ، ويستعد النادي بقوة لاتخاذ القرار التاريخي، وبما أن الأولوية الآن هي المهاجم بعد إصابة أسينسيو الخطيرة التي تركت الفريق دون أحد أوزانه الثقيلة في الهجوم. يصبح الخيار لـ نيمار.





كان النادي يفكر في أن ما افتقده الفريق كان نجمًا كبيرًا، لكن حتى الأمس، كان النادي ملزماً بالالتزام الذي تعهد به لزيدان لبذل كل ما في وسعه لإحضار بوغبا. الآن ذهب هذا الالتزام وأصبح نيمار حقيقة، مدريد سيحاول تلميع خط الهجوم.





هناك العديد من العوامل لصالح مدريد للتعاقد مع نيمار بمجرد فقدان أمل التوقيع مع بوجبا، فـ أولوية نيمار ليست الذهاب إلى برشلونة، أولوية النجم البرازيلي هي ترك باريس سان جيرمان.





في عملية الهروب هذه، هناك الكثير مما يمكن أن يقوله ويحدده النادي الباريسي، وهذا شيء يلعب لصالح ريال مدريد أكثر من برشلونة.





علاقة باريس سان جيرمان مع مدريد رائعة، عكس ذلك تماما مع برشلونة، حيث هناك أجواء من التوتر منذ ذاك الصيف الذي انتهى به دور نيمار في برشلونة بعد ان اهتم برشلونة في فيراتي وأغضب باريس، يمكن لهذا التفاهم الجيد أن يكون حاسمًا عند البحث عن الصيغ لإنجاز العملية.





حتى بالموضوع المالي للتوقيع مع نيمار، مدريد أيضًا لديه ميزة أكثر من برشلونة، باريس سان جيرمان يريد استرداد 222 مليوناً دفعها للبرازيلي، وكحد أدنى، يريد نصف ذلك نقدا، وهذا الأمر يعقد حياة برشلونة، لكن مدريد تستطيع، بالإضافه ان باريس منفتحين لقبول اللاعبين في العملية.





ومدريد لديهم لاعبون يهتم بالتوقيع معهم النادي الباريسي، واحد منهم لن يكون مودريتش، المصمم على الاستمرار في مدريد، لكنهم يمكن أن يتحدثوا عن بيل أو كيلور، والذي ستكون اسمائهم بالفعل على طاولة المفاوضات.



