كورال أطفال الأوبرا يضم أصوات جديدة (صور)

ضمن خطة دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الهادفة الى اكتشاف ورعاية الموهوبين وخلق جيل جديد قادر على حفظ الهوية الفنية عن اجراء اختبار لضم عدد من الاصوات الواعدة من الجنسين ممن تتراوح اعمارهم بين اربعة واربعة عشر عام وذلك فى العاشرة صباح الاثنين 19 أغسطس على ان يرفق باستمارة التعارف المجانية صورتين شخصيتين وصورة من شهادة الميلاد.







