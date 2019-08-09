عمر السعيد يختار شارع المعز في جلسة تصوير جديدة
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:11 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
قام الفنان عمر السعيد، بعمل جلسة تصوير جديدة، واختار أن تكون بين وسط البلد وشارع المعز فى الساعات الأولى من الصباح.
وكانت آخر أعمال الفنان عمر السعيد مسلسل "زى الشمس" مع دينا الشربينى الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل الفنان أحمد صلاح السعدنى والفنانة ريهام عبد الغفور للمخرج سامح عبد العزيز.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عمر السعيد سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار عمر السعيد أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
- ريهام عبدالغفور تصدم جمهور "زي الشمس" في الحلقة الثالثة (فيديو وصور)
- بعد تجاهل كاملة أبو ذكري على تتر "زي الشمس".. ريهام عبد الغفور وأحمد السعدني يتضامنان معها!
- طفل "زي الشمس" ابن فنانة مشهورة .. تعرف عليها
- كيف استعان أحمد داوود بعمرو دياب في إحدى مشاهد "زي الشمس"؟ (فيديو)
- المنتج حمادة إسماعيل يشيد بأداء دينا الشربيني ونجاح مسلسلها "زي الشمس"
- مسلسلات رمضان 2019 .. أحمد السعدني يعترف بحبه لدينا الشربيني بعد خيانته لها مع ريهام عبد الغفور في زي الشمس
- الحلقة 19 مسلسل زي الشمس رمضان 2019
- عمرو دياب مع الطفل ياسين في كواليس "زي الشمس" (صورة)
- مسلسل زي الشمس الحلقة 20 رمضان 2019
- زي الشمس 23 مسلسلات رمضان 2019