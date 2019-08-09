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عمر السعيد يختار شارع المعز في جلسة تصوير جديدة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:11 م
عمر السعيد يختار شارع المعز في جلسة تصوير جديدة
عمر السعيد
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الفجر الفني
 
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قام الفنان عمر السعيد، بعمل جلسة تصوير جديدة، واختار أن تكون بين وسط البلد وشارع المعز فى الساعات الأولى من الصباح.

وكانت آخر أعمال الفنان عمر السعيد مسلسل "زى الشمس" مع دينا الشربينى الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل الفنان أحمد صلاح السعدنى والفنانة ريهام عبد الغفور للمخرج سامح عبد العزيز.
عمر السعيد يختار شارع المعز في جلسة تصوير جديدة
عمر السعيد يختار شارع المعز في جلسة تصوير جديدة
عمر السعيد يختار شارع المعز في جلسة تصوير جديدة
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