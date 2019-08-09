"منى" تتزين لاستقبال ضيوف الرحمن.. خدمات على قدم وساق

أنهت جميع الجهات المعنية في مشعر منى، استعداداتها على أكمل وجه، كما أخذ الحجاج يتوافدون من بداية اليوم لقضاء يوم التروية ثاني مناسك الحج.





وقامت الجهات المعنية بنظافة المشاعر، بالعمل على تنظيف جميع الطرقات والشوارع داخل المشعر والمؤدية إليها؛ حيث وزعت الأمانة عمال النظافة والحاويات المخصصة لجمع القمامة في جميع الأماكن في المشعر.





كما توزعت الفِرَق والطواقم الطبية في المشعر وعند مسجد الخيف أثناء صلاة الجمعة؛ بهدف تأمين سلامة الحجاج ومساعدتهم؛ حيث يقضي الحجاج يومهم في منى، ثم يبيتون فيها، ثم يتوجهون مع فجر غد إلى مشعر عرفات حيث ركن الحج الأعظم.