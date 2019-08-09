مقتل شاب في مشاجرة بأنشاص الرمل بالشرقية

لقي شاب بقرية أنشاص الرمل بالشرقية، مصرعه، في مشاجرة وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلي القرية.





تلقى العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالي بقرية أنشاص الرمل، بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب يدعي" تامر حلمي" في العقد الثالث من العمرو، ويعمل صنايعي، وأنتقلت قوات الأمن إلي القرية.



