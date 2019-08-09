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مقتل شاب في مشاجرة بأنشاص الرمل بالشرقية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:14 م
مقتل شاب في مشاجرة بأنشاص الرمل بالشرقية
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إسلام علي
 
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لقي شاب بقرية أنشاص الرمل بالشرقية، مصرعه، في مشاجرة وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلي القرية.

تلقى العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث بلبيس، يفيد بلاغا من الأهالي بقرية أنشاص الرمل، بنشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب يدعي" تامر حلمي" في العقد الثالث من العمرو، ويعمل صنايعي، وأنتقلت قوات الأمن إلي القرية.

وأفاد شاهد عيان بالقرية، عن حدوث خلاف بين "تامر حلمي" وأبناء عائلة " أبو العيش" منذ 10 أيام، وتم تسوية الأمور من خلال جلسة عرفية، واليوم، أثناء سير " تامر" بالشارع تجددت المشاجرة وقام أبناء عائلة" أبو العيش" بالتشاجر معه بالأسلحة البيضاء وتوفي متأثرا بإصابته.
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