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"مياه المنيا" تطلق حملة الأضاحي حفاظا على شبكة الصرف الصحي (صور)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:09 م
مياه المنيا تطلق حملة الأضاحي حفاظا على شبكة الصرف الصحي (صور)
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احمد الخميسي
 
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قال المهندس «ياسر الشهاوى» رئيس مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم إطلاق حملة «الأضاحى» والتى تنفذها إدارة التوعية بالشركة بالتنسيق مع قطاعات وفروع الشركة المختلفة.

وأكد «الشهاوي» أن الحملة تهدف إلي توعية مواطني مراكز المحافظة الإدارية التسع، ومحال الجزارة بخطر القاء مخلفات الاضاحى داخل شبكة الصرف الصحى والتي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح الصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات بالاضافة الى الترشيد فى إستخدام المياه خلال فترة العيد.

وأضاف رئيس الشركة، أنه سيتم وجود مسئولي الشركة على مدى الـ24 ساعة واستمرار عمل مديري محطات المياه السطحية، ومديري محطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين، وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة والاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات، مناشدا المواطنين على الحفاظ على شبكة الصرف والحفاظ على المياه.
"مياه المنيا" تطلق حملة الأضاحي حفاظا على شبكة الصرف الصحي (صور)
"مياه المنيا" تطلق حملة الأضاحي حفاظا على شبكة الصرف الصحي (صور)
"مياه المنيا" تطلق حملة الأضاحي حفاظا على شبكة الصرف الصحي (صور)
"مياه المنيا" تطلق حملة الأضاحي حفاظا على شبكة الصرف الصحي (صور)
"مياه المنيا" تطلق حملة الأضاحي حفاظا على شبكة الصرف الصحي (صور)
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