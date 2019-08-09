"مياه المنيا" تطلق حملة الأضاحي حفاظا على شبكة الصرف الصحي (صور)

قال المهندس «ياسر الشهاوى» رئيس مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم إطلاق حملة «الأضاحى» والتى تنفذها إدارة التوعية بالشركة بالتنسيق مع قطاعات وفروع الشركة المختلفة.





وأكد «الشهاوي» أن الحملة تهدف إلي توعية مواطني مراكز المحافظة الإدارية التسع، ومحال الجزارة بخطر القاء مخلفات الاضاحى داخل شبكة الصرف الصحى والتي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح الصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات بالاضافة الى الترشيد فى إستخدام المياه خلال فترة العيد.



