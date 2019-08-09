ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزارة الاتصالات: تستعرض الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الإلكترونيات بمصر مع شركة " BOE"

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:03 م
وزارة الاتصالات: تستعرض الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الإلكترونيات بمصر مع شركة BOE
وزير الاتصالات خلال زيارتة لأحد الشركات الصينية
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements

وزارة الاتصالات:  تستعرض فرص التعاون في مجال صناعة الألكترونيات بمصر مع شركة " BOE"

 

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وفدًا من الوزارة عقد لقاء مع مسؤولي شركة بي او إي" BOE" العاملة في مجال تقنية انترنت الأشياء، وتصنيع لوحات العرض الذكية.

 

 وجاء اللقاء على هامش حضور وفدًا من الوزارة برئاسة الوزير عمرو طلعت لفعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس( البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب افريقيا)، المقام في الصين خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس.

 

وأضاف البيان الصادر من الوزارة، أن القاء استعرض خطط الشركة الاستثمارية والتكنولوجيات التي تقدمها، وفرص التعاون المستقبلية في ظل تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد كبير من مشروعات التحول الرقمي، والسعي نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بالأضافة إلى بحث التعاون في مجال صناعة الالكترونيات في إطار الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين بهدف زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى التصنيع الالكتروني.

Advertisements
المزيد عن: وزير الاتصالات في الصين وزترة الاتصالات منتدى الابداع شركة BOU شبكات المستقبل لدول البريكس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
20:45
-
ليون