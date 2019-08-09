وزارة الاتصالات: تستعرض الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الإلكترونيات بمصر مع شركة " BOE"

وزارة الاتصالات: تستعرض فرص التعاون في مجال صناعة الألكترونيات بمصر مع شركة " BOE"

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وفدًا من الوزارة عقد لقاء مع مسؤولي شركة بي او إي" BOE" العاملة في مجال تقنية انترنت الأشياء، وتصنيع لوحات العرض الذكية.

وجاء اللقاء على هامش حضور وفدًا من الوزارة برئاسة الوزير عمرو طلعت لفعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس( البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب افريقيا)، المقام في الصين خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس.

وأضاف البيان الصادر من الوزارة، أن القاء استعرض خطط الشركة الاستثمارية والتكنولوجيات التي تقدمها، وفرص التعاون المستقبلية في ظل تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد كبير من مشروعات التحول الرقمي، والسعي نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بالأضافة إلى بحث التعاون في مجال صناعة الالكترونيات في إطار الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين بهدف زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى التصنيع الالكتروني.