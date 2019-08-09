وزارة الاتصالات: تستعرض الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الإلكترونيات بمصر مع شركة " BOE"
وزارة الاتصالات: تستعرض فرص التعاون في مجال صناعة الألكترونيات بمصر مع شركة " BOE"
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وفدًا من الوزارة عقد
لقاء مع مسؤولي شركة بي او إي" BOE" العاملة
في مجال تقنية انترنت الأشياء، وتصنيع لوحات العرض الذكية.
وجاء اللقاء على هامش حضور
وفدًا من الوزارة برئاسة الوزير عمرو طلعت لفعاليات منتدى الابداع في شبكات
المستقبل لدول البريكس( البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب افريقيا)، المقام
في الصين خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس.
وأضاف البيان الصادر من الوزارة، أن القاء استعرض خطط الشركة
الاستثمارية والتكنولوجيات التي تقدمها، وفرص التعاون المستقبلية في ظل تنفيذ
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد كبير من مشروعات التحول الرقمي، والسعي
نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بالأضافة إلى بحث التعاون في مجال
صناعة الالكترونيات في إطار الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين بهدف زيادة القيمة
المضافة والمكون المحلى فى التصنيع الالكتروني.
- "ايتيدا" تزور كبرى المراكز البحثية في كندا للترويج للفرص الاستثمارية
- "وزير الاتصالات" يستقبل سفير المانيا بمصر لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
- رئيس الوزراء يقترح إنشاء مصنع للإلكترونيات بالتعاون مع "فوكس كون"
- وزير الاتصالات يلتقي مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- وزير الاتصالات يلتقي سفير استونيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين
- وزارة الاتصالات توقع مذكرة تفاهم لإنشاء معمل اختبار واعتماد الالكترونيات
- إتفاقية تعاون بين" المصرية للإتصالات "و"هواوي" لإنشاء معمل إبداع ومركز تدريب تكنولوجي
- "الاتصالات" تبحث مع مسئولي شركات صينية تعميق صناعة الالكترونيات في مصر
- وزارة الاتصالات : تبحث مع شركة صينية لإنتاج الهواتف الذكية توسيع استثمارتها بمصر