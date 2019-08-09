تعرف على نشاط السيسي خلال أسبوع (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد تفاصيل نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع.





حيث قام الرئيس بنشاط مكثف على مدار الأسبوع المنصرم، حيث تلقى السيسي اتصالا هاتفيًا بداية الأسبوع من الرئيس الفرنسي، وعقد الرئيس السيسي اجتماع مع رئيس الوزراء، ووزيري النقل والإسكان، ووجه بالانتهاء من مشروع "المونوريل".





وكذلك اجتمع الرئيس مع رئيس الوزراء ورئيسي الإنتاج الحربي والنقل، ورئيس الهيئة العربية والتصنيع، موجها بتعميق الصناعة المحلية، كما استقبل السيسي في قصر الاتحادية سلطان بروناي، وعقدوا مباحثات ثنائية.



