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عشاق شاه روخ خان يحتفلون بمرور 22 عاما على طرح رائعته PARDES

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:05 م
عشاق شاه روخ خان يحتفلون بمرور 22 عاما على طرح رائعته PARDES
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أحمد جمال أحمد
 
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شهد موقع التغريدات تويتر أمس الثامن من أغسطس مظاهرة حب لملك بوليوود شاه روخ خان، إحتفالا بمرور 22 عام على طرح فيلمه الكلاسيكي "بارديس" بصالات العرض.


ونشر موقع إنديا توداي مجموعة من التغريدات التي عبر خلالها عشاق شاه روخ خان عن امتتنانهم لهذا العمل الخالد في تاريخ السينما الهندية.


وإلى جانب شاه روخ خان، جسدت نجمة بوليوود القديرة Mahima Chaudhry دور البطولة النسائي، وكان الفيلم الذي طرح عام 1997 من إخراج المخرج "سوبهاش غاي".
عشاق شاه روخ خان يحتفلون بمرور 22 عاما على طرح رائعته PARDES
عشاق شاه روخ خان يحتفلون بمرور 22 عاما على طرح رائعته PARDES
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