عشاق شاه روخ خان يحتفلون بمرور 22 عاما على طرح رائعته PARDES

شهد موقع التغريدات تويتر أمس الثامن من أغسطس مظاهرة حب لملك بوليوود شاه روخ خان، إحتفالا بمرور 22 عام على طرح فيلمه الكلاسيكي "بارديس" بصالات العرض.









ونشر موقع إنديا توداي مجموعة من التغريدات التي عبر خلالها عشاق شاه روخ خان عن امتتنانهم لهذا العمل الخالد في تاريخ السينما الهندية.







