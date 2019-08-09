تحرير 1090 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية 

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1090 مخالفة مرورية.



كانت توجيهات اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، لمدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير1090 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 68 مخالفة انتظار خاطئ، 136 حالة تصالح فوري، وسحب 21 دراجة نارية وحجز 18 دراجة، وتحصيل مبلغ 13600 جنيه.



كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 12 رخصة، و7 حالات تصالح وتحصيل 3000 جنيه غرامة.

