قبل العيد.. "الداخلية" تضبط 69 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة (صور)

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ضبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، (69) قضية " اتجار وحيازة مواد مخدرة " في مجال ضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادي الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية.



ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة إنتشار علانية الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.



وقامت الإدارة بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط النوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية، وعقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى(الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية.. فقد أسفرت نتائج جهود الحملة على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (69) قضية " اتجار وحيازة مواد مخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (77) متهمًا وبحوزتهم المضبوطات الآتية:



كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 15،355 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،675 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( واحد كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 170 جرام ).

عدد (5043) قرص مخدر لعقار الترامادول.

عدد (2673) قرص مخدر مختلف الأنواع، وعدد (4) أمبول.



كما تم ضبط مبلغ مالي قدره (79،250 ألف جنيه – 78 هاتف محمول – 10 سيارات – 6 دراجة نارية – 11 قطعة سلاح أبيض – ميزان ).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة وجار استمرار الحملات الأمنية.

