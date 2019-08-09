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محافظ القاهرة يطمئن على توافر اللحوم والسلع الأساسية بالمجمعات والمنافذ‎

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:01 م
محافظ القاهرة يطمئن على توافر اللحوم والسلع الأساسية بالمجمعات والمنافذ‎
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إسماعيل منطاوي
 
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في جولة ميدانية، عدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم الخاصة بشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية وجهاز خدمات القوات المسلحة.

وأشاد "عبد العال" بجودة المعروضات وسلامتها واختلاف أنواعها من لحوم بلدية وسودانى وبرازيلى من لحوم الكندوز أو الضانى واقبال المواطنين عليها نظراَ لأسعارها المناسبة.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع مخلفات الذبائح أولا بأول من أمام المجمعات والمنافذ، كذلك تكثيف أعمال الرقابة من الشئون الصحية والبيطرية والتموين للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات الصحية.

رافق المحافظ فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عبد النعيم حامد وكيل مديرية التموين ورؤساء الأحياء المعنيين، وعدد من قيادات المحافظة.
محافظ القاهرة يطمئن على توافر اللحوم والسلع الأساسية بالمجمعات والمنافذ‎
محافظ القاهرة يطمئن على توافر اللحوم والسلع الأساسية بالمجمعات والمنافذ‎
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