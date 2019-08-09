بعد الهزيمة القاسية أمام الهلال.. برانكو يوصي بقلب دفاع جديد

يخطط الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي إلى تدعيم خط دفاع الفريق؛ بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها علي يد ضيفه، الهلال.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن برانكو اقترح استقدام مدافع جديد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وستناقش إدارة النادي الأهلي اليوم مقترح برانكو، وفي حالة الاستقرار على مدافع جديد سيتحول البوسني إيرفين زوكانوفيتش، من قلب الدفاع إلى ظهير أيسر، ليفسح المجال أمام قلب الدفاع الجديد.





والجدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام ضيفه الهلال، على ملعب الجوهرة المشتعلة، بأربعة اهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.