رئيس وزراء الهند يشجع على صناعة السينما بإقليم كشمير

زينت النجمة تايلور سويفت غلاف مجلة Vogue في عددها الجديد الصادر لشهر سبتمبر المقبل، وأجرت جلسة تصوير تنشر لقطاتها مع العدد.





ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي أجرتها تايلور للمجلة، وظهرت بها بإطلالات من تصميم "لويس فيتون"، وكانت اللقطات بعدسة "إينز" و "فيندووه" مصوري المجلة.

وفي حوارها مع Vogue، كشفت تايلور للمرة الأولى، أنها تعرضت لحرب ضارية في فترة خلافها مع عائلة كارداشيان، لدرجة تلقيها رسائل تطالبها بقتل نفسها بعد ما تعرضت له من إحراج خلال تسلمها لجائزة MTV للفيديو كليب من قبل زوج كيم كارداشيان، كاني ويست.