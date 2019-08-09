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بتروجت يتعاقد مع مهاجم كوكاكولا لموسمين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:57 م
بتروجت يتعاقد مع مهاجم كوكاكولا لموسمين
مهاجم كوكاكولا، اللاعب أحمد كمال،
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مصطفى الجندي
 
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت على توقيع مهاجم كوكاكولا، اللاعب أحمد كمال، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


وقام اللاعب بالتوقيع للفريق البترولي لمدة موسمين، عقب سداد قيمة الصفقة لمسئولو كوكاكولا.


ويعد أحمد كمال لاعب سابق في إنبي، وكهرباء الإسماعيلية، قبل أن ينتقل لكوكاكولا مطلع الموسم الماضي.


وتعاقد بتروجت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع اسلام عادل، وأحمد الحسيني، وإيهاب عبد المحسن ثلاثي كوكاكولا، وأحمد ربيع، وخالد عبد الرازق ثنائي نجوم المستقبل، وعبد الله الكردي، لاعب المعادي، وحسين حمدي، لاعب الترسانة، عمرو شعبان، حارس الشمس، ومصطفى فرغلي، مهاجم بترول أسيوط، وجون مانجا، لاعب النصر، وأحمد رؤوف مهاجم الإنتاج.

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