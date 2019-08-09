محافظ بني سويف يهنئ المشاركين في المشروع القومي للناشئين على مراكزهم المتقدمة بالجمهورية

هنأ محافظ بنى سويف المستشار هاني عبد الجابر أبناء المحافظة المشاركين في المشروع القومي للناشئين (البطل الأوليمبي ) لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية "بعد الاشتراك بعدد 14 لاعب" على الترتيب العام الثاني علي مستوى الجمهورية من بين عدد 201 لاعب مشترك وعدد 14 مشروع علي مستوى الجمهورية وبرصيد ميداليات ( عدد 2 ميدالية ذهبية وعدد 3 ميداليات فضيه وعدد 6 ميداليات برونزية ).



