محافظ بني سويف يهنئ المشاركين في المشروع القومي للناشئين على مراكزهم المتقدمة بالجمهورية
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:55 م
احمد فتحي الدسوقي
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هنأ محافظ بنى سويف المستشار هاني عبد الجابر أبناء المحافظة المشاركين في المشروع القومي للناشئين (البطل الأوليمبي ) لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية "بعد الاشتراك بعدد 14 لاعب" على الترتيب العام الثاني علي مستوى الجمهورية من بين عدد 201 لاعب مشترك وعدد 14 مشروع علي مستوى الجمهورية وبرصيد ميداليات ( عدد 2 ميدالية ذهبية وعدد 3 ميداليات فضيه وعدد 6 ميداليات برونزية ).
كما هنأ المحافظ مسؤولي قطاع الرياضة بالمحافظة وعلى رأسهم الأستاذ أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة تقديرا لجهودهم الرائدة في المجال الرياضي والدفع بتنمية المواهب من أبناء المحافظة بداية من الطلائع حتى كبار اللاعبين في مختلف الألعاب والرياضات.
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