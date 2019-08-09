اشتباكات مسلحة بمناطق متفرقة في عدن
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:52 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
تواصلت الاشتباكات المسلحة بين الحرس الرئاسي وقوات الحزام الأمني في مدينة عدن جنوبي اليمن، الجمعة، بحسب مصادر أمنية ومحلية.
ووقعت الاشتباكات
في مناطق كريتر حيث القصر الرئاسي وخور مكسر والعريش و كذلك في حي ريمي.
وامتدت الاشتباكات
إلى مناطق شمالي حي دار سعد شمالي عدن.
و ذكرت مصادر أمنية
أن المواجهات شهدت استخدام أسلحة الثقيلة، من بينها الدبابات.
Advertisements
المزيد عن: قوات الحزام الأمني عدن اليمن الحوثيين
- بوتين يؤكد أن بلاده لم ترسل أسلحة لتنظيم " ي ب ك" الإرهابي
- اليمن: اشتباكات بين قوات الحزام الأمني والحماية الرئاسية في عدن
- طيران التحالف يقصف منطقة مواجهات عنيفة في عدن
- مصدر عسكري: قوات "الانتقالي الجنوبي" تسيطر على معسكرات للجيش في عدن
- عاجل.. تجدد الاشتباكات وسماع أصوات قصف مدفعي في خور مكسر بعدن
- "بن دغر" يكشف تطورات المشهد في عدن: الوحدات العسكرية تعود إلى مواقعها
- العثور على آمر المنطقة العسكرية الوسطى في ليبيا مغمى عليه
- اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بمحيط طرابلس
- تجدد الاشتباكات في عدن بعد ساعات من الهدوء الحذر