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اشتباكات مسلحة بمناطق متفرقة في عدن

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:52 م
اشتباكات مسلحة بمناطق متفرقة في عدن
قوات الحزام الأمني
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وكالات
 
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تواصلت الاشتباكات المسلحة بين الحرس الرئاسي وقوات الحزام الأمني في مدينة عدن جنوبي اليمن، الجمعة، بحسب مصادر أمنية ومحلية.

 

ووقعت الاشتباكات في مناطق كريتر حيث القصر الرئاسي وخور مكسر والعريش و كذلك في حي ريمي.

 

وامتدت الاشتباكات إلى مناطق شمالي حي دار سعد شمالي عدن.

 

و ذكرت مصادر أمنية أن المواجهات شهدت استخدام أسلحة الثقيلة، من بينها الدبابات.

 

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