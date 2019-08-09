اشتباكات مسلحة بمناطق متفرقة في عدن

تواصلت الاشتباكات المسلحة بين الحرس الرئاسي وقوات الحزام الأمني في مدينة عدن جنوبي اليمن، الجمعة، بحسب مصادر أمنية ومحلية.

ووقعت الاشتباكات في مناطق كريتر حيث القصر الرئاسي وخور مكسر والعريش و كذلك في حي ريمي.

وامتدت الاشتباكات إلى مناطق شمالي حي دار سعد شمالي عدن.

و ذكرت مصادر أمنية أن المواجهات شهدت استخدام أسلحة الثقيلة، من بينها الدبابات.