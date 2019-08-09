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أمن الدولة السعودي: من لم تردعه قداسة المكان تردعه قواتنا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:52 م
أمن الدولة السعودي: من لم تردعه قداسة المكان تردعه قواتنا
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هدى عبدالرازق
 
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أكد اللواء بسام عطية، الناطق باسم رئاسة أمن الدولة السعودي، أن المملكة العربية السعودية لديها كافة الإمكانيات لمواجهة أي تحديات خارجية، معقبا: "من لم تردعه قداسة المكان يردعه قوة الأمن السعودي".

وأشار "عطية"، خلال مؤتمر صحفي للجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك قواعد وإرشادات يسير عليها موسم الحج، مؤكدًا أن ما يشغل بال القيادة السعودية هو توفير كل ما يحتاجه الحاج للقيام بفريضته في سهولة ويسر.

وأضاف الناطق باسم رئاسة أمن الدولة السعودي، أن الحاج عندما يأتي إلى أرض المملكة يدرك أنها أرض السلام.
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