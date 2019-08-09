أمن الدولة السعودي: من لم تردعه قداسة المكان تردعه قواتنا
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:52 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
أكد اللواء بسام عطية، الناطق باسم رئاسة أمن الدولة السعودي، أن المملكة العربية السعودية لديها كافة الإمكانيات لمواجهة أي تحديات خارجية، معقبا: "من لم تردعه قداسة المكان يردعه قوة الأمن السعودي".
وأشار "عطية"، خلال مؤتمر صحفي للجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك قواعد وإرشادات يسير عليها موسم الحج، مؤكدًا أن ما يشغل بال القيادة السعودية هو توفير كل ما يحتاجه الحاج للقيام بفريضته في سهولة ويسر.
وأضاف الناطق باسم رئاسة أمن الدولة السعودي، أن الحاج عندما يأتي إلى أرض المملكة يدرك أنها أرض السلام.
وأشار "عطية"، خلال مؤتمر صحفي للجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك قواعد وإرشادات يسير عليها موسم الحج، مؤكدًا أن ما يشغل بال القيادة السعودية هو توفير كل ما يحتاجه الحاج للقيام بفريضته في سهولة ويسر.
وأضاف الناطق باسم رئاسة أمن الدولة السعودي، أن الحاج عندما يأتي إلى أرض المملكة يدرك أنها أرض السلام.
Advertisements
المزيد عن: قداسة المكان السعودية الحجاج أمن الدولة السعودي
- سفير المملكة في أثيوبيا يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج
- رئيس بعثة الحج العمانية يشيد بالخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الصحة تقدم إرشادات طبية مهمة للحجاج
- مولود جديد ولقاء بعد غياب.. أبرز مشاهد ثالث أيام التشريق بالحج (فيديو)
- عاجل.. أخبار السعودية اليوم | رسالة إلى الملك سلمان من أمير الكويت
- المفتي يهنئ خادم الحرمين الشريفين والمملكة السعودية لقيادة موسم الحج بنجاح
- برلماني يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول مخالفات موسم الحج
- قطر تعود إلى الابتزاز بلعب ورقة تسييس الحج
- تهيئة 210 أبواب بالحرم المكي لخدمة حجاج بيت الله الحرام
- المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي: من لا تردعه قداسة المكان ستردعه قواتنا الرادعة