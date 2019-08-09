الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور خمسة آلاف مشجع، لحضور مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي.





وجاء قرار الأمن بحضور ٥ آلاف مشجع فقط، بسبب إقامة المباراة على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس الذي يسع لتواجد ١٠ آلاف مشجع.





ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي يوم الجمعة الموافق ١٦ اغسطس، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.