الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:50 م
رامي بشاي
Advertisements
Advertisements
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور خمسة آلاف مشجع، لحضور مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي.
وجاء قرار الأمن بحضور ٥ آلاف مشجع فقط، بسبب إقامة المباراة على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس الذي يسع لتواجد ١٠ آلاف مشجع.
ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي يوم الجمعة الموافق ١٦ اغسطس، على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة ديكاداها الصومالي الزمالك أخبار الرياضة
- شوقي السعيد يؤازر الزمالك من المدرجات أمام المقاولون
- 5 آلاف مشجع في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالبطولة العربية
- القطن التشادي يحدد موعد مباراة الإياب أمام الزمالك
- بوطيب يخرج من حسابات الزمالك أمام ديكاداها الصومالي
- تحديد موعد مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بدوري الأبطال
- رسمياً.. غياب نجم الزمالك عن مواجهة ديكاداها الصومالي
- الزمالك يحدد موعد مباراة ديكاداها ببتروسبورت
- مفاجأة.. غياب طارق حامد وفرجاني ساسي عن مباراة الزمالك وبطل الصومال
- تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى
- بعد تأجيل مواجهة بطل الصومال.. الزمالك يواصل التدريبات على ملعب النادي