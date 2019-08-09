تحويل 21 ألف جنيه معاش أغسطس لـ3 أسر من إيطاليا‎

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان, تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلبات 3 أسر مقيمة في مصر، توقف صرفمعاشاتهم الشهرية منذ شهر مارس الماضي لأسباب غير معلومة، والتواصل معهم ، ومع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" لعودة المعاشات لهذه الأسر.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إن المستشار العمالى بميلانو عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئتي التأمينات الإيطالية "INPS"، وإصابات العمل INAIL" "، للوقوف أسباب توقف صرف المعاشات الشهرية منذ شهر مارس الماضي لكل من المواطن "م .م . ح" من محافظة الشرقية، والمواطنة " ه .س. ب" من محافظة المنوفية، والمواطنة "ز. م ع " من محافظة الدقهلية.





وأتضح من أن الهيئتين اوقفت صرف المعاشات لاستيفاء عددا من المستندات: منها شهادة البقاء علي قيد الحياة، وقيد عائلي جديد كل حسب حالته، علي أن يتم أرسالها إلي سيتي بنك ، حيث أنه البنك المسئول عن صرف المعاشات الإيطالية ومقرة مدينة لندن ، وقام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع المواطنين الثلاثة وإرشادهم بالمطلوب وإرساله للمكتب و للبنك المشار إليه.





وأكد المستشار العمالي أنه بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة تم بالفعل تحويل معاش شهر أغسطس للثلاثة أسر بأجمالي 1140 يورو، أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري، ويتواصل مكتب التمثيل العملي مع هيئتي التأمينات وإصابات العمل لصرف المتجمد من المعاش عن الـ 5 شهور لكل أسرة.



