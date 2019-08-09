محافظ الجيزة: تجهيز 528 ساحة لصلاة عيد الأضحى‎

خصصت محافظة الجيزة، 528 ساحة للمواطنين؛ لأداء صلاة عيد الأضحى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، كما قامت مديرية الأوقاف بتعيين خطيبًا أساسيًا واحتياطيًا لكل ساحة.





وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، كما تم تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها، حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة، اضافة الى الغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.





وأكد المحافظ أنه سيتم فتح حديقة بانوراما الجيزة أمام المواطنين بطريق الفيوم مجانا طوال أيام العيد وتوزيع 150 ألف كيس قمامة على الحدائق والمتنزهات لتوزيعها على المواطنين المترددين عليها.





كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني، لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال ايام العيد.





وأشار المحافظ إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاه العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين، إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.





كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس بالجيزة، بإحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.





وأضاف أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصه بالمديرية، مشيراً إلى أنه يتم تكثيف الرقابه على اماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشأت الغذائية والباعة الجائلين والاسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحيه بنقل اللحوم.





ومن جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، إلى أنه تم التشديد على الائمة بالالتزام بخطبة العيد وعدم الخروج عن مضمونها وايضا عدم استغلال صلاة العيد فى اى دعاية حزبية او اى استغلال سياسى لافتا الى تشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير مديرية الاوقاف لمتابعة تجهيزات ساحات الصلاة.



