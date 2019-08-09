تناول 3 أكواب من الكافيين يجعلك عرضة للإصابة بنوبة من الصداع النصفي
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:44 م
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كم كوباً من مشروبات الكافيين تسبب صداعاً نصفياً؟
يمكن أن تبدأ نوبة الصداع النصفي نتيجة تناول بعض الأطعمة أو المشروبات، ويعتبر الكافيين من مسببات هذا الصداع. وقد أظهرت تجربة استمرت 6 أسابيع أن تناول 3 أكواب أو أكثر من مشروبات الكافيين في يوم واحد تجعل الإصابة بنوبة من الصداع النصفي محتملة جداً.
وتؤثر عوامل أخرى على احتمالات بدء نوبة صداع نصفي، مثل: الهرمونات، ونمط النوم، وتناول الأدوية، وممارسة التمارين الرياضية.
وقد شارك في التجربة التي أجريت في جامعة هارفارد 98 شخصاً، واستمرت لـ 6 أسابيع، وتبين أن تناول 3 أكواب في اليوم من القهوة أو عبوات الصودا أو مشروبات الطاقة أو الشاي يزيد احتمالات انطلاق نوبة صداع نصفي.
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