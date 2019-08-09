تناول 3 أكواب من الكافيين يجعلك عرضة للإصابة بنوبة من الصداع النصفي

كم كوباً من مشروبات الكافيين تسبب صداعاً نصفياً؟









يمكن أن تبدأ نوبة الصداع النصفي نتيجة تناول بعض الأطعمة أو المشروبات، ويعتبر الكافيين من مسببات هذا الصداع. وقد أظهرت تجربة استمرت 6 أسابيع أن تناول 3 أكواب أو أكثر من مشروبات الكافيين في يوم واحد تجعل الإصابة بنوبة من الصداع النصفي محتملة جداً.





وتؤثر عوامل أخرى على احتمالات بدء نوبة صداع نصفي، مثل: الهرمونات، ونمط النوم، وتناول الأدوية، وممارسة التمارين الرياضية.



