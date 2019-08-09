بيرس بروسنان ينضم لأبطال فيلم Eurovision
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:46 م
أحمد جمال أحمد
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أعلن المخرج "ديفيد دوبكين" انضمام نجم سلسلة أفلام جيمس بوند البريطاني الشهير لنجوم فيلمه القادم Eurovision، الذي سيتحدث عن أشهر مسابقة غناء تنافسية عرفتها قارة أوروبا في تاريخها.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بيرس بروسنان سينضم لنجوم الفيلم الذين سيكون منهم النجم الكوميدي الشهير ويل فريل، والنجمة رايتشل ماك آدمز.
وسيكتب سيناريو الفيلم للسينما كل من المؤلف آندرو ستيل، وسيشارك في كتابته النجم الكوميدي ويل فريل الشهير بموهبته في تأليف المونولوجات الكوميدية من خبرته بتقديم عروض الستاند أب كوميدي.
وسيكون الفيلم من إنتاج شبكة تليفزيون "نيتفليكس"، وستدور أحداثه عن مسابقة Eurovision، التي تعتبر مسابقة للأغنية الأوروبية، و ينظمها اتحاد البث الأوروبي منذ عام 1956.
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