النجم الأصلي لأفلام Home Alone يرد على مزاعم إعادة إنتاجه

كانت قد أعلنت شركة ديزني عن شرائها لحقوق فيلم "Home Alone" الشهير، لتعيد صياغته وطرحه في نسخة جديدة سينمائية تتناسب مع الأجيال الجديدة.





وعرفت سلسلة أفلام "Home Alone"، كواحدة من أشهر الأفلام التي تعرض في فترة أعياد الكريسماس، وكانت طرحتها شركة الإنتاج السينمائي 20 سينشري فوكس، على جزأين في أعوام 1990 و 1991، وكان النجم ماكولي كولكن الذي كان في سن الثامنة في ذلك الوقت.





ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، كيفية رد ماكولي على حصول شركة ديزني على حقوق السلسلة من شركة 20 سينشري فوكس، وطرحها بعد تعديلها.





وكان ذلك بنشر ماكولي لصورة له، أظهرت كيف تغير مظهره بعد هذه السنوات، جسد خلالها أحد مشاهد الفيلم أثناء تناوله للطعام ومساعدته للتلفاز ولكن بعد تقدمه في العمر واكتسابه للوزن.





ونشر ماكولي الصورة على حسابه الخاص على موقع أنستقرام وكتب معها عبارة بمعنى "هذا ما تبدوا عليه النسخة المحدثة من فيلم home alone على أرض الواقع".





وحظيت الصورة بأكثر من 20 ألف حالة إعجاب من متابعي ماكولي على موقع تبادل الصور الشهير.