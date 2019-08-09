كريستين ريتر تستقبل مولودها الأول

استقبلت النجمة كريستين ريتر مولودها الأول اليوم الخميس، الذي يعتبر الابن الغير شرعي لصديقها آدام جراندسويل، وذلك في سرية تامة بعيدا عن أعين الصحافة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مجلة TMZ، أفادت في تقرير لها أن كريستين قامت بولادة طفلها بمركز طبي بمدينة لوس أنجلوس باسم Cedars-Sinai .





وقالت نقلت الصحيفة البريطانية عن المجلة الأمريكية، أن كريستين اختارت اسم غريب لمولودها الأول، يتميز بكونه مركب أكثر من اللازم ويضم اربعة اسماء في نفس الوقت، حيث كان كما يلي Bruce Julian Knight Granofsky.





وعرفت النجمة كريستين ريتر بتميزها على الشاشة الصغير في الكثير من الأدوار الناجحة بمسلسلات مرموقة مثل دورها بمسلسل Breaking Bad، وتجسيدها لشخصية "جيسكا جونز" بالمسلسل الذي يحمل نفس الاسم ويتبع شخصيات عالمMARVEL السينمائي.





وحتى الآن لم تعلن كريستين رسميا عن استقبالها للمولود الجديد، على أي من صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.