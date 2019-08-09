وزير الحج السعودي: الجهات العاملة أكملت استعداداتها بمنى وعرفة

أكد وزير الحج والعمرة في السعودية رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، محمد صالح بن طاهر بنتن، اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى السعودية، حيث بلغ عددهم حتى مساء الخميس ‏1.860.000 حاج من خارج المملكة، ‏ وحوالي 400 ألف حاج من داخل السعودية، وسيكون نصف هؤلاء الحجاج غداً في مشعر منى.

وقال بنتن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الوزارة وقفت على توافد الحجاج إلى مشعر منى"، مبيناً أن جميع الجهات العاملة في الحج أكملت استعداداتها في مشعري منى ‏وعرفة.

كما أكد أن "جميع الخطط تسير حسب ما خطط لها، واطلعت الوزارة مع وزارة النقل ‏والجهات الأخرى على مسار التصعيد إلى عرفات، وتوفر الخدمات وجاهزية المخيمات، والتواجد الأمني، وتوفير وسائل السلامة، والمراكز الصحية".

وأضاف وزير الحج والعمرة أن الوزارة بدأت منذ وقت سابق في البرامج التوعوية للحجاج في بلدانهم‏، حيث أصدرت لأول مرة تأشيرات الحج الإلكترونية من قبل وزارة الخارجية مما سهل الكثير من الإجراءات على الحجيج، لافتاً إلى الخدمات المميزة التي قدمت للحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مما سهل في إجراءات الدخول، حيث تم فصل حركة الحجاج عن أمتعتهم لأول مرة بفضل الاستعداد المسبق، ‏ويتم نقل العفش بحافلات مستقلة إلى مقر سكن الحجاج.

وأبان أن ‏تجارب المملكة بالخارج في خدمة ضيوف الرحمن لا تضاها حيث يولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الاهتمام البالغ من خلال متابعتهما مسيرة الحجيج وحرصهما على أن تقوم جميع الجهات بخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل لتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام.