"حساب المواطن" السعود يكشف سبب انخفاض قيمة الدعم الموجة للأسر

كشف برنامج "حساب المواطن" السعودي، عن أن انخفاض قيمة الدعم المقدم لبعض المستفيدين من البرنامج لعدم إفصاحهم الدوري عن الدخل ومتغيراته، وبذلك لن تتغير قيمة الدعم، إلا أنه يتم استقاء معلومات المستفيد من الجهات الحكومية ويتم تعديلها.

وكانت المملكة العربية السعودية اعلنت عن برنامج حساب الموطن الذي يعطي دعمًا نقديا للاسر الفقيرة للتغلب على اجراءات الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها المملكة، وأدت إلى ارتفاع اسعار السلع.



وقال سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم البرنامج خلال تصريحات صحفية، "إن سبب نقص مقدار الدعم المقدم إلى بعض المستفيدين من البرنامج يعود إلى عدم الإفصاح، إذ إن عددا من المستفيدين لا يفصحون عن الدخل بالشكل الصحيح، وكذلك متغيرات عدد أفراد الأسرة ودخلهم من شهر إلى آخر".



واستدرك القحطاني، أن "البرنامج يرتبط بعديد من الجهات الحكومية، ومنها يستقي كامل المعلومات عن المستفيدين لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة".

وأشار إلى أن الصرف يحكمه عديد من المعايير، منها إجمالي الدخل كاملا للأسرة شاملا جميع البدلات قبل الخصم باستثناء بدل غلاء المعيشة، وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، إضافة إلى الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري "سجل تجاري".



وأعلن برنامج "حساب المواطن" أمس تقديمة الدفعة الـ21 منذ إطلاق البرنامج في عام 2017، بقيمة بلغت 2.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

و بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.



