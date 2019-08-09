قبل العيد.. سقوط 7 تجار مخدرات في بولاق الدكرور

Advertisements

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة إستهدفت المتاجرين بالمواد المخدرة بمنطقة ناهيا بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.



وكانت تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، قيام بعض الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة "ناهيا" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



ووجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة، إستهدفت المُنطقة المُشار إليها وتم تحديد العناصر الإجرامية مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وآخرين لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 7 أشخاص (لإثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم ( 60 ) قرص مخدر، كمية من مخدر الحشيش وزنت (150 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (125 جرام)، كمية من مخدر الشادو وزنت ( 5 جرام)، مبالغ مالية، هاتف محمول، كما تم ضبط عاطلين حال قيامهما بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة.



وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.